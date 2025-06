I bookmakers indicano l'Inter come assoluta favorita nel match contro il Fluminense che vale l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club: come riporta Agipronews, la vittoria dei nerazzurri si gioca a 1,35 su Sisal contro i 3,25 dei brasiliani. La squadra di Cristian Chivu è avanti anche per quanto riguarda la qualificazione all'interno dei 90 minuti regolamentari, giocata a 1,72 su Betflag contro il segno 2 proposto a 5. Il pari, invece, è in lavagna a 3,55.

Tra i risultati esatti, in pole l'1-0 in favore dell'Inter a 5,75, seguito dall'1-1 - che significherebbe tempi supplementari ed eventuali rigori - a 7 e dal 2-1 a 7,50. Quanto ai marcatori, il terzo gol di Lautaro nella competizione si gioca a 2,50; a 3 ci sono i fratelli Esposito, il centro di Cano paga 4,50 volte la posta.