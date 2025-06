Infiamma il dibattito intorno a Pio Esposito dopo l'exploit del Mondiale per Club. In tanti si interrogano su quale sarebbe la soluzione giusta per il futuro del classe 2005 dell'Inter, così come per il milanista Francesco Camarda. Sul tema si espone, ai microfoni di Tutto Mercato Web, anche Federico Coppitelli, ex allenatore della Primavera del Torino e dell'Osijek: "Ogni situazione va valutata chiaramente e non sta a me dire a tavolino cosa sia giusto per tutti. Dico solo che prima fanno certi step, prima secondo me capisci dove il loro percorso possa trovare delle difficoltà".