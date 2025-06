Hernanes, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha commentato negli studi di DAZN l’impatto di Francesco Pio Esposito al Mondiale per Club, al gol nel match d'esordio da titolare in maglia nerazzurra: "Il gol è stato perfetto: come si smarca, come controlla e mantiene la lucidità dentro l’area. Non è facile restare calmi con un difensore addosso, ma lui ha fatto tutto con grande percezione e freddezza. È un ragazzo illuminato, si vede da come parla e da come gioca".

Su Chivu: "All’inizio pensavo fosse una scommessa, ma mi ha stupito. Ha saputo gestire bene squadra e pressioni. Marotta fa calcio da una vita e raramente sbaglia. Bisogna riflettere prima di giudicare certe scelte".