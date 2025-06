C'è anche Inter-Fluminense tra le quattro gare valide per gli ottavi di finale del Mondiale per Club che Mediaset ha scelto di mandare in onda, in chiaro. L'azienda di Cologno Monzese, in virtù all'accordo di sublicenza con DAZN, trasmetterà in coesclusiva su Canale 5 la sfida della 'Bank of America Stadium' di Charlotte tra i nerazzurri e il Fla, con fischio d'inizio comodo per i tifosi italiani previsto per le ore 21 di lunedì 30 giugno. Ecco il programma completo, con le reti della messa in onda, i telecronisti e gli inviati:

Sabato 28 giugno

Benfica-Chelsea, in diretta su Canale 5 alle ore 22.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Domenica 29 giugno

Bayern Monaco-Flamengo, in diretta su Italia 1 alle ore 22.00

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Lunedì 30 giugno

Inter-Fluminense, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

inviato: Angiolo Radice

Martedì 1° luglio

Real Madrid-Juventus, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

