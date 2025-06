"Pio Esposito è già da Inter, ne sono sicuro". Questo il pensiero espresso negli studi di Mediaset da Fabrizio Ravanelli, rimasto folgorato dal talento mostrato nell'ultima stagione allo Spezia dal classe 2005, in gol per la prima volta con l'Inter mercoledì notte al Mondiale per Club. "Sarebbe l'errore più grande darlo in prestito, deve crescere stando vicino a campioni come Lautaro e Thuram - ha aggiunto Penna Bianca -. Questo ragazzo è bravo, deve giocare se sta bene. E' completo, ha forza fisica e qualità; con lo Spezia ha fatto gol bellissimi. E vado oltre: mi auguro che Gattuso lo porti in Nazionale, non abbiamo un giocatore forte come Esposito".