Il tabellone del Mondiale per Club aspetta gli ultimi verdetti della notte italiana. In campo le squadre del girone H con Real Madrid, Salisburgo e l'Al Hilal di Simone Inzaghi in lotta per il passaggio del turno.

L'Inter, arrivata prima nel suo girone davanti al Monterrey, affronterà lunedì 30 giugno la Fluminense agli ottavi. In caso di passaggio del turno c'è la possibilità di incrociare il Manchester City di Guardiola ai quarti.

La squadra inglese ha battuto 5-2 la Juventus e si è classificata prima nel girone, raggiungendo così la parte alta del tabellone. Se la vedrà con la seconda classificata del girone H che potrebbe essere anche l'Al Hilal di Inzaghi.

E chissà che l'Inter e Inzaghi non si ritrovino a poche settimane dall'addio per la prima volta da nemici ai quarti del Mondiale per Club. Scongiurata l'ipotesi del Derby d'Italia ai quarti. Inter e Juventus si potranno sfidare solo in finale.