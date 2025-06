Le pagelle di Tuttosport su Inter-River Plate esaltano la prova di tanti nerazzurri. Sommer si ferma al 6 in una gara senza pensieri. Sufficiente anche Acerbi, mentre Darmian è da 6,5 (De Vrij al suo posto è non giudicabile) e Bastoni sale al 7 grazie al gol che chiude la gara.

Il rientrante Dumfries arriva a 6,5, così come Asllani che mette il piede in entrambi i gol. Sei in pagella a Barella e Dimarco, che sembra fisicamente in ripresa. Ottima gara, da 7, per Mkhitaryan che tira fuori nuove energie proprio quando sembrava a fine corsa. Dalla panchina 7 a Sucic, che spacca gli argentini, e 6 a Carlos Augusto.

In attacco 8 a Pio Esposito, fa a sportellate e segna un gol da centravanti puro. Un bel 7 anche a Lautaro, che conferma l'ottimo momento fisico e tecnico, pur non segnando come nelle prime due. Sufficiente Carboni, ng per l'altro Esposito. Infine un 7 a Chivu, la cui squadra risponde presente in una partita vera.

Dalla parte opposta non si salva praticamente nessuno. Tra i peggiori Martinez Quarta e Acuna, entrambi da 4,5. Pagella da 5 anche per l'arbitro Tantashev: fischia 18 falli all'Inter e 20 al River che ne meriterebbe una decina in più e a cui mancano dei cartellini.