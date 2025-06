L'Inter ha deciso: Francesco Pio Esposito farà parte al 100% della rosa dell'Inter per la stagione 2025/26. Lo riferisce in esclusiva Sportmediaset secondo cui club nerazzurro avrebbe deciso di puntare definitivamente sul giovane attaccante, ritenendolo pronto dopo due anni in prestito che ne hanno favorito la crescita e la maturazione.

Fresco di rinnovo fino al 2030 con un contratto da 1 milione di euro a stagione, Esposito - che compirà 20 anni tra pochi mesi - si giocherà le sue carte al fianco di due riferimenti assoluti come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sotto la guida di Cristian Chivu.

La scelta di trattenerlo in rosa non esclude comunque l'arrivo di un nuovo attaccante, specialmente se Mehdi Taremi dovesse lasciare. L’Inter continua infatti a monitorare la pista che porta a Ange-Yoan Bonny del Parma, profilo considerato ideale come seconda punta e complementare a Esposito. Marotta e Ausilio lavorano per costruire un reparto offensivo giovane ma competitivo.