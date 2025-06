Francesco Pio Esposito compirà domani vent'anni e non poteva farsi un regalo migliore. Come si legge su Tuttosport è già diventato uno degli idoli della tifoseria interista. Ma la domanda che si fanno tutti è: perché non tenerlo in rosa?

Il clbu ci crede, gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2030 a poco più di 1 milione l'anno. Il Napoli ha provato a prenderlo offrendo 25 milioni di euro, mezza Serie A lo vuole in prestito. Lui ha risposto con l'ottima prova contro gli Urawa Reds e ora la rete al River Plate.

Oggi è certamente più probabile che resti a Milano, nonostante l'arrivo ormai vicinissimo di Bonny. La sua crescita frena i ragionamenti per Hojlund, che peraltro l'Inter avrebbe voluto in prestito, mentre lo United punta a fare cassa.

Con Chivu in panchina, la sensazione è che restando a Milano troverebbe spazio anche in un attacco con Lautaro, Thuram, Taremi e Bonny.