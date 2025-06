"Sinceramente non ho ancora realizzato il tutto", ha ammesso Francesco Pio Esposito a DAZN, dopo essere stato premiato MVP della serata. "Quando ho visto la palla entrare non ci stavo credendo, urlavo e mi guardavo intorno per capire. Ho visto Lautaro e mi son detto: "Allora è vero'. È il frutto del lavoro svolto in tutti questi anni, dei due anni a Spezia a lavorare. Sono contento chesia questo il risultato. Ho esaudito il secondo sogno, dopo aver esordito con questa maglia ho fatto anche il primo gol dopo pochi giorni, sono emozionatissimo" ha detto l'attaccante dell'Inter dopo il primo gol con la prima squadra, valso l'apertura delle marcature nel giorno dell'esordio dal primo minuto.

Stasera hai segnato un gol tecnicamente molto simile a quello segnato con lo Spezia in finale dei play off. Quel gol non è servito questo invece è stato utilissimo. Cosa vuol dire?

"Vuol dire che innanzitutto hai riaperto una ferita. Per fortuna questo è stato più importante, due gol simili, entrambi importanti ma questo con una valenza maggiore perché è servito all'obiettivo finale".

Sull'esultanza hai mostrato i muscoli, perché? E poi cosa ci dici sull'abbraccio con tuo fratello?

"Quella dei muscoli è l'esultanza che facevo anche a Spezia. Sull'abbraccio, ho visto mio fratello lì e sono corso subito da lui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!