Contro il River, l'Inter ha dimostrato di esserci eccome, sia con la testa che con le gambe. A brillare è stato anche Petar Sucic, autore di grandi giocate e un assist per Pio Esposito.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, adesso il croato è pronto a far salire i giri del motore dopo un periodo iniziale di ambientamento. Arrivato per 14 milioni, la sensazione è che questa operazione possa dare tantissime soddisfazioni.