“Facciamo chiarezza una volta per tutte. Non è la Covisoc che certifica la legittimità dei crediti d’imposta, lo fa l’Agenzia delle Entrate, e, come in tutti gli altri casi, quanto dichiarato dal Brescia è stato prontamente segnalato nel mese di febbraio”. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina respinge le accuse che continuano ad arrivare dal Selerno in merito a quanto accaduto nell’ultimo mese con l’esplosione del caso Brescia e la riscrittura della classifica di Serie B che ha portato al play out fra Salernitana e Sampdoria vinto da quest’ultimi: “La risposta dell’organo statale preposto al controllo è arrivata a maggio inoltrato, - prosegue Gravina come riporta Il Mattino - non è colpa della Covisoc né del sistema calcio, e la reazione federale è arrivata in tempi record. Quindi non si poteva agire in altro modo di come deciso dalla Lega B, a tutela dell’integrità del campionato e dell’equa competizione”.

Il numero uno federale contesta anche chi ipotizza che il sistema dei controlli non abbia dato buona prova di sé: “I controlli sono stati molto efficienti, visto che nemmeno due settimane fa il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha pubblicamente ringraziato la FIGC e i suoi organi indipendenti per aver più volte contribuito a smascherare delle vere e proprie truffe a danno del sistema calcio e dell’erario. - prosegue Gravina - Purtroppo abbiamo assistito a mesi di disinformazione, con il risultato di screditare gli organi federali per obblighi e responsabilità non loro”.

Spazio infine al tema play off con il presidente federale che sottolinea come abbia parlato personalmente con i dirigenti della Salernitana per metterli al corrente della situazione e allontanando nuovamente l’ipotesi di una Serie B a 21 squadre: “Il play out andava giocato. La Salernitana ha fatto pervenire una sola richiesta, puntando a sfruttare la situazione contingente rivendicando il diritto insostenibile di una B a 21 squadre non consentita dalle norme. Sono amareggiato per quanto accaduto quest’anno in una realtà così importante per il calcio italiano, anche perché ho avuto l’impressione che qualcuno abbia voluto costruire un alibi per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di una salvezza serena, che era peraltro nelle sue possibilità, provando ad incolpare altri soggetti”.