Non solo Bonny. Come viene raccontato da giorni, infatti, l'Inter ha messo nel mirino un altro talento del Parma, ossia Giovanni Leoni, difensore esploso in Emilia proprio con Chivu in panchina.

La Gazzetta dello Sport conferma: Leoni è stato quasi sempre titolare nel finale del campionato sotto la guida dell’allenatore romeno. Lui già piaceva all'Inter da oltre un anno e ora si sta lavorando per farlo diventare nerazzurro.