Intervistato da Sportmediaset a margine del netto 5-2 con cui il Manchester City ha schiantato la Juve, prendendosi di prepotenza gli ottavi di finale del Mondiale per Club da primo della classe, Pep Guardiola ha parlato così di Kevin De Bruye, l'asso belga che ha fatto le fortune degli inglesi negli ultimi anni e che nella prossima stagione giocherà al Napoli: "Non gli voglio bene, di più. Questi dieci anni del City non sarebbero stati possibili senza di lui, per noi è stata una decisione difficilissima, anche per me personalmente. Ora va in una piazza molto speciale, verrà allenato da un allenatore tra i più forti di tutti i tempi in senso assoluto. Antonio (Conte, ndr) riesce sempre a fare ciò che serve pare. Gli auguro il meglio, tantissima felicità".