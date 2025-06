La Juventus chiude al secondo posto nel girone G, conquistando comunque l’accesso agli ottavi di finale nel Mondiale per Club. Contro il Manchester City finisce 5-2 in favore della formazione di Pep Guardiola che era passata in vantaggio con Doku, prima di incassare il pari firmato da Koopmeiners.

Bianconeri sfortunati in occasione dell’autogol di Kalulu che regala il 2-1 aglio inglesi. Nella ripresa Guardiola lancia Haaland che entra e segna. Poi entra anche Foden che firma anche il 4-1, la chiude Savinho con il gol della manita. Nel finale inutile il gol di Vlahovic, la Juve passa comunque come seconda.