Chiusa l'esperienza di Stefano Vecchi che allenerà l'Inter Under 23 la prossima stagione, il L.R. Vicenza riparte da Fabio Gallo. Sarà infatti il classe 1970 reduce dalla promozione in Serie B con la Virtus Entella il nuovo allenatore dei biancorossi, coi quali ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Gallo, sondato nelle scorse settimane anche dalla stessa Inter per la propria seconda squadra, avrà al suo fianco Filippo Carobbio come allenatore in seconda, il preparatore dei portieri Marco Onesti, il preparatore atletico Alessandro Dalmonte e Matteo Pegoraro come collaboratore.

Queste le sue prime parole: "Ringrazio la società che mi sta dando la possibilità di allenare in una piazza ambita da tutti gli allenatori, perché Vicenza è una piazza ambita, non semplice e con grandi aspettative. Mi riempie di gioia essere l’allenatore del Vicenza perché le responsabilità mi piacciono, sono consapevole del motivo per il quale sono stato scelto, sono pronto a dare il massimo delle mie conoscenze, le mie capacità e la mia voglia di fare bene”.