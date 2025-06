Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Baiano ha detto la sua su Francesco Pio Esposito e sulla strada migliore da intraprendere per la su carriera. L'ex Napoli non ha dubbi: l'opzione migliore è un'esperienza in prestito:

"Deve andare a giocare - ha assicurato -. In prospettiva è devastante. Se lo porti come ha fatto il Milan in prima squadra con Camarda e non lo fai giocare, che lo tieni a fare? L'esperienza non si fa guardando i giocatori ma giocando", ha concluso.