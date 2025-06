L'Under 23 dell'Inter comincia a prendere forma. Calciomercato.com rivela i primi passi di quella che sarà la seconda squadra nerazzurra, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C con Stefano Vecchi alla guida. Il raduno è previsto per il 14 luglio, con la prima parte di preparazione che avrà luogo alla Pinetina prima della partenza per il ritiro di Riscone di Brunico. All'interno del gruppo, dovrebbero essere inseriti alcuni protagonisti della cavalcata dell'Under 20 di Andrea Zanchetta verso lo Scudetto: Spinaccè, Lavelli, Zanchetta, Topalovic, Alexiou, Re Cecconi, Aidoo, Motta e Venturini rappresenteranno la colonna portante, insieme a qualche rientro come quello di Issiaka Kamate dopo la seconda parte di stagione al Modena. La rosa verrà completata con calciatori d’esperienza che conoscono la categoria. Per quanto riguarda invece elementi come Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri, i due talentini messi in mostra proprio dalla Primavera, dovrebbe uscire entrambi per andare a giocare in prestito.

Vecchi, in questa avventura, godrà della compagnia di buona parte dello staff che ha avuto al L.R. Vicenza, a partire da Omar Danesi come secondo e da Alessandro Ciullini e Paolo Castelli nelle vesti di preparatore atletico e preparatore dei portieri. Il ruolo di match analyst dovrebbe essere ricoperto da Mattia Costigliolo.

