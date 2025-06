Oltre all'ottima gara di Pio Esposito, contro il River Plate è balzato agli occhi il rendimento di Sucic. Come si legge oggi sul Corriere della Sera, il centrocampista ha mostrato gestione della palla brillante, fisicità, assist deliziosi e cambi di passo.

Ossigeno in un reparto che ha bisogno di ricambi. Sucic verrà "affidato" a Mkhitaryan, che ha mostrato di poter prendere ancora la squadra per mano. A 36 anni è probabile che miri alle 20-25 gare più importanti della stagione che verrà, non di più, ma potrà ancora essere fondamentale in spogliatoio, soprattutto per i più giovani. È l’ultima missione in una carriera spettacolare.