Sono rimaste praticamente intatte, rispetto alla vigilia, le chance di vittoria dell'Inter al Mondiale per Club 2025, secondo il supercomputer di Opta: il trionfo della squadra di Cristian Chivu, dopo la fase a gironi, è al 12.4%, lo 0,1% in più rispetto alla previsione fatta a inizio giugno. Le possibilità di accesso dei nerazzurri ai quarti di finale della competizione, a spese del Fluminense, sono altissime: 84,4%. Scendono decisamente quelle di qualificarsi al turno successivo, dove Lautaro Martinez e compagni incontrerebbero una tra il Manchester City di Pep Guardiola e l'Al-Hilal dell'ex Simone Inzaghi (40,8%). L'Inter ha una possibilità su quattro di spingersi fino alla finale.

La squadra favorita per sollevare il trofeo resta il PSG (20,6%), tallonato da vicinissimo dai Citizens (20,4%). Dietro i nerazzurri, giù dal podio, c'è il Bayern nella classifica che mette in fila le formazioni con la miglior probabilità di vittoria del torneo (11,3%). Attardato il Real Madrid (9,7%), mentre la Juventus, l'altra italiana in gara, non va oltre il 2,5%.

