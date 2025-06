Doveva essere all'Europeo con l'Under 21, invece è rimasto con l'Inter e si gioca il Mondiale per club. Pio Esposito è l'uomo copertina di questi giorni tra i nerazzurri e del suo futuro si parla anche su La Repubblica oggi.

La competizione interna col fratello Sebastiano sembra ormai nettamente vinta a favore del fratello più piccolo, che molti tifosi chiedono di trattenere a Milano. Relegarlo a quinta punta, però, sarebbe un peccato e non è detto accetterebbe. Di certo ad oggi il reparto conta su Lautaro, Thuram, Taremi e Bonny in arrivo.

La rivelazione Pio Esposito è una buona notizia anche per la nazionale, che sogna da anni un centravanti d'area assente dai tempi di Luca Toni.