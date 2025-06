Lautaro Martinez parla ai microfoni di Tyc Sports dopo la vittoria dell'Inter sul River Plate. "Il River è un avversario che gioca molto bene, pressavano molto alto. Poi si sono un po' fermati e lì siamo forse riusciti a trovare più spazio. Con loro in inferiorità numerica, è diventato tutto più fluido e facile", dice il capitano nerazzurro.

"Vengo da lì. So cos'è il calcio sudamericano, cos'è il River - dice ancora Lautaro -. Giocano una partita importante, ti mettono in difficoltà, e allora devi essere all'altezza. Dumfries e Acuña? Queste cose succedono durante le partite. Capiamo cosa è successo oggi. Non succede niente, è tutto lì. Obiettivi? Portare l'Inter il più in alto possibile. Questa competizione è un obiettivo per noi".