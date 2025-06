Il tecnico Andrea Mandorlini è intervenuto oggi a Tmw Radio per parlare di Inter, e in particolare di Pio Esposito, l'uomo del momento: "L'ho già visto, ha delle qualità, ha fatto esperienze e all'Inter c'è competitività, ma può rimanere. E' da un po' che tutti gli addetti ai lavori ne lodano le qualità. Certo, partire titolare all'Inter è difficile visti i grandi attaccanti, ma è da Inter. Deve crescere e lo farà giocando con i più bravi. E' forte. Ha già dimostrato, perché rimandarlo in prestito. Se giochi con i più bravi, diventi più bravo".

Hojlund lo prenderebbe? O Bonny?

"Mi piace, è molto giovane, è forte. Bonny lo ha avuto Chivu e lo conosce meglio. Magari esaudire qualche desiderio del tecnico non è male. E il prezzo non mi sembra esagerato. Taremi e Arnautovic hanno fatto poco, credo che avere un giovane e un altro andrebbe bene".