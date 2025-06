Sono parecchi i motivi per sorridere in casa Inter dopo la prova offerta contro il River Plate. Li riassume oggi Tuttosport, raccontando una gara in cui i nerazzurri hanno vinto nonostante interventi duri e provocazioni continue, mostrando una crescita sia di gioco che fisica, reggendo in difesa e creando occasioni davanti.

Sotto l'aspetto dei singoli la copertina è di Pio Esposito, ma fa sorridere anche l'ingresso determinante di Sucic, dopo le prime due gare in cui aveva inciso meno. A essere soddisfatta è anche la proprietà: in cassa sono entrati altri 33 milioni di euro, in caso di successo sul Fluminense ne arriveranno altri 12,2.