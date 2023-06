Di fronte alle voci delle ultime ore, che vogliono Manchester City e Inter interessate alle sue prestazioni, l'Athletic Bilbao ha deciso di mettere subito le cose in chiaro in merito a Unai Simon, il portierone della formazione basca. Secondo quanto riferito da El Chiringuito de Jugones, l'Athletic non ha in mente di vendere il proprio numero uno a meno che non arrivi una proposta superiore a 60 milioni di euro. Si aggiunge inoltre che, nonostante tutte le voci, non è stata ricevuta alcuna offerta formale.