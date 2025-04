Il lungo ed elettrizzante testa a testa per la promozione in Serie B viene vinto dal Padova del giovane e talentuoso tecnico Matteo Andreoletti, che dopo sei anni torna tra i cadetti facendosi bastare lo 0-0 ottenuto a Lumezzane, complice la sconfitta del L.R. Vicenza di Stefano Vecchi che è stato battuto per 3-1 dal Trento al Briamasco. Sono quindi i biancoscudati ad avere la meglio sugli eterni avversari del Lane, protagonista di una rimonta incredibile vanificata però nelle ultime settimane, e a fare compagnia alle altre promosse Virtus Entella e Avellino.

Per Vecchi, principale indiziato per la guida tecnica della futura Inter Under 23, c'è ora da affrontare l'estenuante lotteria dei playoff che assegneranno l'ultima promozione in Serie B.