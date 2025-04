L'Inter fa scudo attorno a Simone Inzaghi. Il percorso del tecnico piacentino in nerazzurro è davvero ottimo e, come riferisce La Gazzetta dello Sport, non sarà di certo il numero di trofei da conquistare in questa stagione il metro valutativo per la sua permanenza all'Inter. Il sito della rosea rivela che "l'aumento di stipendio fino a 7 milioni, dentro a un contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva, non smetterà di essere sul tavolo, che siano uno, due o zeru titoli". Non saranno dunque due partite storte a far cambiare idea alla dirigenza dell'Inter: Inzaghi è pronto dunque a rinnovare il suo contratto.