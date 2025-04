Buone notizie per Inzaghi e per l'Inter a due giorni dal big match contro la Roma. L'allenamento dei nerazzurri è in corso in questi minuti ad Appiano Gentile: a sudare con il resto del gruppo ci sono sia Denzel Dumfries che Piotr Zielinski, entrambi considerati recuperati e a disposizione per la sfida di San Siro di domenica pomeriggio. Difficile immaginarli in campo dall'inizio, ma è possibile un loro inserimento a gara in corso per cominciare a mettere importanti minuti nelle gambe in vista dello sprint del finale di stagione. Lo riferisce Sky Sport.

Marcus Thuram punta invece il mirino sulla semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: il francese non è in campo e sta continuando il lavoro di recupero dall'affaticamento. L'emittente segnala anche una chiacchierata tra il tecnico Inzaghi e la squadra prima dell'inizio dell'allenamento.

