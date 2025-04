Allenamento giornaliero messo in archivio dalla Roma, scesa in campo a Trigoria per preparare il big match di San Siro contro l'Inter valido per la 34esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15. La notizia positiva per Ranieri è arrivata da Saud Abdulhamid che, come vonferma Vocegiallorossa.it, si è allenato con il resto del gruppo, mentre risultano ancora assenti Victor Nelsson e Paulo Dybala. Il difensore è alle prese con una lesione muscolare al piede, mentre l'argentino è ai box per una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra.