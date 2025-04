Il dirigente sportivo Rino Foschi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parlando del duello tra Inter e Napoli per la lotta Scudetto. Di seguito le sue parole raccolte dai colleghi di TuttoNapoli: "L'Inter ora è più stanca anche se il Napoli è decimato dagli infortuni, non ci aspettavamo un testa a testa a cinque gare dalla fine, ma ora se gli azzurri fanno filotto possono vincere il titolo. L'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia è stata per loro una fortuna, certo dopo il ko di Bologna e quello con il Milan credo che un po' di ansia i nerazzurri ce l'avranno contro la Roma, anche perché adesso non possono sbagliare in campionato".