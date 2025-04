Con il rientro tra i convocati di Dumfries e Zielinski, Inzaghi riavrà finalmente quasi tutta la rosa a disposizione in una fase cruciale della stagione tra campionato e Champions League. L'unico assente per Inter-Roma di domenica pomeriggio sarà Thuram: il francese oggi non ha lavorato in campo e punta a tornare a disposizione per la super sfida di mercoledì prossimo contro il Barcellona.

Il tecnico piacentino studia la formazione da schierare a San Siro contro i giallorossi, consapevole che dovrà rinunciare agli squalificati Bastoni e Mkhitaryan: al loro posto ci saranno Carlos Augusto e Frattesi, mentre in attacco Correa è in vantaggio su Arnautovic per affiancare Lautaro. Lo riferisce Sky Sport, che per il resto conferma i rientri dal 1' di Sommer, Pavard, Acerbi e Calhanoglu insieme alle conferme di Darmian, Dimarco, Barella e del Toro.

