Nico Paz è uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista degli obiettivi di mercato dell'Inter per l'estate. Lo conferma Sky Sport: il gioiello argentino in forza al Como viene seguito con attenzione dal club nerazzurro, anche se sul ragazzo esiste il diritto di recompra che il Real Madrid potrebbe far valere per riportarlo il Blancos. Nonostante questo "l'Inter lo tiene d'occhio" e monitora la situazione, viene riferito.

È notizia di ieri, invece, che il Como sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro per 'cancellare' la recompra delle Merengues e garantirsi tutti i diritti sul fantasista classe 2004.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!