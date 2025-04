Contro il centrocampo ritenuto più forte d'Italia, Claudio Ranieri valuta l'idea di mettersi a specchio domenica contro l'Inter mettendo un centrocampista in più per evitare di concedere dei mis-match lì in mezzo. Pertanto, secondo Sky Sport, la Roma si schiererà a San Siro con un 3-5-2 che conterrà l'equilibrio di Leandro Paredes, Bryan Cristante e Manu Koné. Confermati Angelino e Alexis Saelemakers sulle fasce, davanti Matias Soulé agirà al fianco di Artem Dovbyk. In difesa, Gianluca Mancini sarà preferito a Mats Hummels per seguire da vicino Lautaro Martinez.

Questa quindi la probabile formazione dei capitolini: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Angelino, Cristante, Paredes, Koné, Saelemakers; Soulé, Dovbyk.