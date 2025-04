Non più calciatori esperti, ma elementi dal sicuro avvenire, con ingaggi più bassi. Secondo Tuttosport, l'obiettivo estivo dell'Inter sarà questo, anche al fine di allungare una rosa che sta vivendo dei problemi per i tanti impegni da affrontare. Un calendario fittissimo che, complice anche il Mondiale per club, ci sarà anche l'anno prossimo.

Non rientreranno più nel progetto Correa, in scadenza, Arnautovic, stesso discorso, così come Buchanan e Palacios di rientro dai prestiti. Taremi andrà sul mercato, mentre per Frattesi e Asllani si valuteranno le eventuali offerte. L'albanese, in particolare, potrebbe essere ceduto in prestito per valutarlo al di fuori dell'Inter. Una cessione di Bisseck, infine, garantirebbe una grande plusvalenza.

In entrata è stato prelevato Sucic, piace sempre Nico Paz ma sta bene a Como e il Real Madrid non vuole perderne il controllo. Su Gustavo Sà c'è una folta concorrenza, mentre su Ricci sembra avanti il Milan. Capitolo laterali: Luis Henrique sogna l'Inter, mentre Zalewski dovrebbe essere riscattato. Acerbi e De Vrij potrebbero restare entrambi, ma arriverà comunque un centrale. In pole Beukema e Lucumì, ma piace anche Gila per la sua velocità. In attacco i nomi sono quelli di Krstovic, Lucca (oggi sullo sfondo), mentre David è un'operazione complicata e Castro vorrebbe giocare, oltre a costare molto. Occhio a Pio Esposito che potrebbe restare, ma anche a una possibile seconda punta come Raspadori, se Frattesi andrà a Napoli.