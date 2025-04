Non solo giovani di belle speranze, ma anche elementi di esperienza magari navigati all'interno dell'universo Serie C: queste le linee guida della creazione dell'Inter Under 23 che l'anno prossimo farà con molta probabilità il suo debutto in terza serie. E che nel frattempo pensa alla potenziale rosa per affrontare il campionato, che oltre a ragazzi al momento in Under 20 e attualmente in prestito potrebbe accogliere chi l'Inter l'ha assaggiata anni addietro, per poi sviluppare una lunga carriera tra B e C.

Uno di questi nomi è quello di Michele Rigione, difensore centrale classe 1991 oggi in forza all'Avellino ma che dal 2007 al 2010 ha militato nelle giovanili nerazzurre, che secondo TuttoC potrebbe essere riportato alla base anche per fare da leader carismatico vista la sua profonda conoscenza della categoria.