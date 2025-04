"Per fortuna non è polmonite. Ho visto ieri il medico, ho delle medicine da prendere, mi devo curare, devo stare a riposo 10-15 giorni però è tutto a posto". Così Christian Vieri rassicura i suoi follower con un video messaggio sulla sua pagina Instagram dopo il malore accusato mentre era in vacanza alle Maldive. "Grazie a tutti per i messaggi...'', ha poi concluso Bobo.