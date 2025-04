Walter Novellino ha parlato a 1 Station Radio, soffermandosi sul duello Scudetto tra Napoli e Inter: "Secondo me, il Napoli ha un vantaggio, soprattutto dal punto di vista mentale. L’Inter, in questo momento, mi sembra un po’ stanca. Favorito il Napoli? Sì, secondo me sì. Per quello che ha fatto finora e per come sta giocando. Poi c’è il pubblico del Maradona, che sicuramente dà una spinta, anche se alla fine non è solo quello che conta. Mentalmente e fisicamente il Napoli c’è", ha concluso.