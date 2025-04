Inter e Roma saranno avversarie domenica pomeriggio in campo, ma in estate potrebbero invece diventare 'alleate' sul mercato. Secondo l'edizione romana del Corriere della Sera, infatti, sono tre i nomi sul tavolo: Nicola Zalewski e Lorenzo Pellegrini in nerazzurro e Davide Frattesi in giallorosso.

Il capitano della Roma ha un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da top player (circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus) che lo spingono verso l'addio, complice anche il rapporto cambiato con l'ambiente. "Il rinnovo non è un’opzione sul tavolo, la cessione è ormai considerata inevitabile - scrive il quotidiano -. L’Inter si è mossa da tempo ed è il club che ha mostrato il maggiore interesse. I nerazzurri possono giocare su più fronti: il riscatto di Zalewski - passato a Milano lo scorso gennaio con la formula del prestito oneroso (600mila euro) e diritto di riscatto fissato a 6 milioni - e soprattutto la carta Frattesi", valutato oltre 30 milioni di euro dal club meneghino. A fine stagione i due club torneranno a parlare.

