L'approdo del Milan in finale di Coppa Italia e il conseguente accesso alla Supercoppa Italiana dell'anno prossimo avvicina la possibilità di una disputa in Arabia Saudita. Al momento sono qualificate al torneo i rossoneri e il Bologna, con Inter e Napoli che sono entrambe in vetta al campionato e in caso di arrivo nei primi due posti andrebbero ad aggiungersi.

Riad ha diritto ad ospitare due delle prossime quattro edizioni, con il confermato format a quattro squadre. La Supercoppa 2025 ha confermato che i rossoneri hanno fascino anche dopo annate complicate. La Lega attende una decisione in merito entro fine aprile, ma potrebbe anche aspettare oltre. In cassa entrerebbero, da spartire tra le partecipanti, 23 milioni di euro.

Dovesse non esserci più l'Arabia verrebbero vagliate altre ipotesi, prima quelle estere e poi un eventuale ritorno in Italia. Passasse quest'ultima ipotesi potrebbe cadere anche l'idea del format con quattro squadre. Possibili aggiornamenti nell'assemblea di Lega di lunedì.