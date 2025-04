Grande carica per il Milan dopo il derby di coppa. Alla Gazzetta dello Sport, parla Tijjani Reijnders, protagonista l'altra sera del 3-0 all'Inter in semifinale.

Reijnders, cosa voleva dire mercoledì quando, dopo aver segnato la rete del 3-0, è andato sotto la Curva Sud e ha indicato lo stemma del Milan?

"Milano è rossonera perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati".

Domenica siete stati battuti a San Siro dall’Atalanta. Tre giorni dopo avete sconfitto l’Inter capolista in A e semifinalista in Champions. Come lo spiega?

"Mercoledì avevamo una grande occasione per raggiungere la finale e non potevamo sbagliare. Ora vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci. In campo eravamo affamati come cani e in più abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione".

Perché in Coppa Italia e in Supercoppa il Milan è capace di certe imprese e invece in campionato è nono in classifica?

"Una spiegazione non c’è, a parte il fatto che non siamo stati continui a livello di rendimento e in Serie A abbiamo perso per strada tanti punti.Un esempio lampante è la vittoria al Bernabeu contro il Real seguita dal pareggio a Cagliari: se vuoi lottare per vincere lo scudetto, non te lo puoi permettere. Dobbiamo fare molto meglio in questo finale di stagione e nella prossima. Sono convinto che miglioreremo".