La UEFA ha reso noti gli orari dell'attività media della vigilia di Barcellona-Inter, semifinale d'andata di Champions League, in programma mercoledì 30 aprile. Il giorno prima, saranno i catalani ad aprire il programma con l'allenamento fissato alle ore 11, alla 'Ciutat Esportiva Joan Gamper'. Un'ora dopo, alla Pinetina, scenderà in campo l'Inter per la rifinitura. Dopodiché, alle 13, andrà in scena la conferenza stampa di Hansi Flick e di un giocatore, all'interno del centro sportivo del club catalano. La giornata si chiuderà con le parole di Simone Inzaghi e di un calciatore nella sala conferenze dello stadio a Montjuic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!