"La squadra sta attraversando un momento delicato. Dopo la sconfitta a Bologna, era da mettere in preventivo una fase di difficoltà. Io non ero tra quelli che dava i nerazzurri per sicuri vincenti". Così Aldo Serena analizza sul Corriere della Sera il momento in casa Inter.

"I numeri sono impietosi. Però l'Inter ha un'autonomia limitata: nelle ultime uscite ha disputato un ottimo primo tempo, come a Parma, poi nella ripresa ha subito un calo vistoso. Anche nel derby ha creato occasioni gigantesche come il tiro di Lautaro o la traversa di Dimarco, sviluppando l'azione con naturalezza. Poi però sono usciti i limiti: era la 51esima gara stagionale, ha tanti ultratrentenni, e uno di loro che finora è stato devastante, ora è in sofferenza. Mi riferisco a Mkhitaryan".

Quanto alle alternative, "Frattesi ad esempio non è riuscito a dimostrare ad Inzaghi che sbaglia a tenerlo fuori. Asllani è realmente la brutta copia di Calhanoglu: fatica a imporsi e a costruire gioco. Taremi? Deve essere al livello di due mostri sacri come Lautaro e Thuram: è stritolato da aspettative altissime".

"Sta arrivando il momento clou della stagione, ora la verità viene a galla - prosegue Serena - Stimo molto Inzaghi perché ha un ego ridotto e in genere non deborda. In quel contesto però la sua reazione mi è sembrata stonata pur comprendendo che la pressione è altissima. La Roma? Una tappa fondamentale, bisogna essere realisti: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo". In vista di Barcellona, "Simone dovrà capire quale minutaggio dare ai giocatori nell'ottica delle due sfide e comunque non si deve abbassare il morale. Anche i catalani in corsa con il Real per la Liga sono stanchi e hanno infortunati eccellenti come Lewandowski. Comunque anche senza triplete, se l'Inter dovesse vincere anche un solo trofeo sarebbe una stagione super. Con la Champions addirittura fenomenale".