Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006, unico della sua leva a giocare titolare in Serie A, ha fornito un'altra grande prestazione nella sfida contro la Juventus. Su Tuttosport se ne sottolineano oggi le virtù, facendo intendere che Juventus e Inter lo hanno già messo nel mirino e che dall'estero sono già arrivati osservatori di squadre inglesi e spagnole.

Oggi il giocatore è però concentrato sulla salvezza del Parma e sul proseguire in una stagione nella quale si è già confrontato con i migliori attaccanti del campionato, da Lautaro a Vlahovic passando per Kean. I gialloblu lo hanno acquistato per 5 milioni più 3 di bonus. Le prestazioni fornite ne hanno già triplicato il valore.