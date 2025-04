La vittoria della Roma in casa dell'Inter manca dal 2022 e secondo le quote dei bookmakers è più probabile un successo dei nerazzurri anche questa domenica che non quello giallorosso. Planetwin365 offre il segno 1 a 1,72, l'X (che manca da nove scontri diretti tra le due) a 3,65 e il trionfo esterno a 4,65.

Il Goal è avanti 1,84 contro l'1,86 del No Goal su 888sport, mentre il risultato esatto di 1-1 è a 6,25 contro il 6,50 dell'1-0. La vittoria per 1-2 dei ragazzi di Ranieri è a 13. Tra i marcatori Lautaro Martinez è in pole con 2,25, sale a 5 per chi vuole giocarlo come primo marcatore. Un gol di Thuram paga invece 2,40, ma il francese non dovrebbe scendere in campo. Tra i giallorossi, Dovbyk a 2,75 e Shomurodov a 4,75.