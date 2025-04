"Sgombrate la mente e cancellate il derby". E' la frase attribuita dal Corriere della Sera a Simone Inzaghi, entrando negli spogliatoi dopo la sconfitta in Inter-Milan di mercoledì sera. L'Inter è stanca, ferita, delusa, ma non arresa. La Coppa Italia era il terzo obiettivo, ne restano due molto più prestigiosi.

La terapia di Inzaghi, si legge, è allentare la tensione e ritrovare energie mentali e fisiche, recuperando gli infortunati. Oggi il tecnico parlerà alla squadra provando a stuzzicare l'orgoglio in un momento difficile. Si cercherà di mantenere la calma e non sprecare energie nervose, cancellando però gli alibi. Il bicchiere, in fondo, è tuttora mezzo pieno, persino davanti a montagne difficili da scalare come Roma e Barcellona.

A fine stagione si parlerà della rosa, di alternative ai titolari che sono tornate sotto accusa come Asllani, Correa e Taremi. Ma ora conta di più il presente, la gara coi giallorossi in cui si rivedranno Acerbi e Calhanoglu fra i titolari.