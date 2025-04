L'Inter ha bocciato Taremi, Correa e Asllani. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club si è stancato di aspettare risposte convincenti da questi tre giocatori e da tempo ha capito che il prossimo anno tutti e tre non saranno ad Appiano. Insomma, non serviva - secondo la rosea - la prova negativa dell'altra sera con il Milan: la scelta era già stata fatta.

Arnautovic a parte, che si è riabilitato in questo 2025, per il resto dietro Thuram e Lautaro c'è stato il vuoto. Mentre il 23enne albanese non ha fornito quei segnali di crescita che tutti si aspettavano in questi tre anni. Due problemi non di poco conto se si considera la stagione massacrante per Inzaghi, che avrebbe e avrà eccome bisogno delle seconde linee.

"Le aspettative maggiori erano concentrate su Mehdi Taremi, ultimo colpo a zero assieme a Zielinski prima che cambiasse definitivamente la politica societaria - si legge -. L’iraniano aveva già 10 gol in Champions in curriculum ed esperienza da vendere, ma ha subìto in maniera inattesa il salto in Italia. Non bastasse, una pubalgia ha complicato il cammino. In ogni caso, i nerazzurri si aspettavano un bracconiere del gol, una riserva sì, ma di gran lusso, un attaccante capace di dare fiato sia a Lautaro che a Thuram: hanno visto, invece, solo uno sbiadito esempio di centravanti. L’ultimo disastro col Milan è stato un riassunto della stagione perché i mezzi ci sono eccome, come mostrato dalla sponda per Lautaro, ma mancano del tutto cattiveria e continuità".

E allora sarà triplo addio a fine stagione.