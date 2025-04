Dal suo ritorno all’Inter nella stagione 2021/22, Federico Dimarco è il difensore che ha fornito più assist in Serie A: ben 18, di cui 7 in questa stagione, record per lui in un singolo campionato. L'esterno classe 1997 ha poi preso parte a quattro gol nelle sue ultime cinque presenze in campionato con una rete e tre assist.