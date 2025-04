Inzaghi non accetta l'alibi della stanchezza e rifiuta qualsiasi discorso in tal senso, ma i numeri sono lì e lo urlano chiaro: l'Inter ha giocato molto di più del Napoli, la sua rivale scudetto.

La Gazzetta dello Sport calcola: sommando il minutaggio di tutti i nerazzurri schierati nelle varie competizioni (sono 29, comprese le briciole per 4 Primavera e la meteora Palacios), si arriva a un totale di 50.417’ complessivi, mentre facendo lo stesso esercizio con la rosa del Napoli e i 27 giocatori schierati da Conte ci si ferma molto prima, a quota 35.640’. "Quei 15mila minuti circa di differenza sono una zavorra nella corsa scudetto, come pure quella forchetta di 15 partite che separa le due candidate al trono. I nerazzurri mercoledì combattevano la 51esima battaglia, tra Italia, Europa e pure Arabia. I campani, invece, sono a 36, sommando le 33 di campionato e le 3 appena in Coppa Italia", evidenzia la rosea.

Dati incontrovertibili che spiegano, almeno in parte, l'affanno di questo pezzo di stagione per Lautaro e compagni. Oltre al portiere Sommer, il più utilizzato come normale che sia (3.870’), ci sono ben altri cinque giocatori di movimento che hanno sfondato la cima dei 3mila minuti in campo: più in alto di tutti, Alessandro Bastoni a quota 3455’, ma sarà superato domenica dal compagno con la fascia. Il mancino azzurro è squalificato con la Roma, mentre Lautaro. che è appena 20’ indietro (3435’ per l’esattezza), è pronto al sorpasso. Più indietro, ecco Nicolò Barella a 3242, Henrikh Mkhitaryan a 3200 e Marcus Thuram a 3004.