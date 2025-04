Non ci saranno rivoluzioni, come ha annunciato il presidente Marotta, ma qualche avvicendamento sarà necessario per abbassare l'età media della rosa e alzare il livello generale, soprattutto per quanto riguarda la panchina.

Sucic è solo l'inizio: sono diversi i nomi caldi come sottolinea il Corriere dello Sport. Si sta trattando concretamente Luis Henrique del Marsiglia, appena un anno più vecchio del croato, finito nel mirino per far coppia con Dumfries sulla fascia destra. Ha già detto sì al corteggiamento dell’Inter, ma la distanza tra l’offerta nerazzurra (non superiore ai 25 milioni) e la richiesta del club francese (ben oltre i 30) è ancora ampia.

Ausilio poi dovrà trovare almeno due attaccanti per completare il reparto con Lautaro e Thuram. Come noto, piace Nico Paz, ma spuntarla tra Como e Real Madrid sarà tutt’altro che semplice. In lista, c’è pure Raspadori, ma come possibile contropartita qualora il Napoli si facesse avanti concretamente per Frattesi. A centrocampo - si legge - ci sarà anche un altro arrivo, che dovrà essere l’alter ego di Calhanoglu al posto di Asllani: piace Ricci del Torino, ma costa e c’è da battere la concorrenza del Milan. Obbligatorio anche sistemare la difesa. E se, come sembra, Acerbi e De Vrij sono vicini ad una conferma, si punterà su un profilo capace di agire sia da braccetto sia da centrale. I candidati forti, al momento, sono Solet dell’Udinese e Beukema del Bologna.

Niente rinnovo per Arnautovic e Correa. E pure Taremi potrebbe salutare a fine stagione. Con le valigie pure Frattesi e Asllani. Da capire la situazione di Bisseck: cosa accadrebbe in caso di offerta monstre?