Inter e Napoli sono appaiate in testa alla classifica di Serie A a quota 71 punti. Com'è noto, il regolamento attuale prevede uno spareggio scudetto da giocare in casa della squadra che risulti la migliore negli scontri diretti.

Inter e Napoli hanno pareggiato sia all'andata che al ritorno, peraltro col medesimo punteggio di 1-1. E allora il criterio diventa la differenza reti, e qui la squadra di Inzaghi è nettamente avanti. Dunque - come spiega la Gazzetta dello Sport-, ad oggi lo spareggio si giocherebbe a San Siro. Ma per ordine pubblico la sfida può essere spostata in campo neutro.